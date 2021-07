Berrettini: l'erba è azzurra 61 anni dopo (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteo batte Aliassime e vola in semifinale a Wimbledon: l'ultimo era stato Pietrangeli nel 1960. Troverà Hurkacz che ha umiliato Federer Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteo batte Aliassime e vola in semifinale a Wimbledon: l'ultimo era stato Pietrangeli nel 1960. Troverà Hurkacz che ha umiliato Federer

