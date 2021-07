Ascolti tv mercoledì 7 luglio 2021, prima serata (Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora una volta Su Rai 1 trionfa in termini di auditel la partita degli europei 2020. Ma vediamo uno ad uno i vari canali che share hanno realizzato. Per Rai 1 Il match Inghilterra – Danimarca, partita di semifinale di Euro 2020, ha registrato 9.881.000 telespettatori, share 46.5%. Con la vittoria degli inglesi, la partita ha sbaragliato i programmi messi in onda dagli altri canali. Per il secondo canale, con uno share del 4,2%, il film La doppia vita di mio marito ha registrato 919.000 telespettatori, mentre il programma di attualità Chi l’ha visto? ha registrato 1.510.000 telespettatori, per uno share pari al 7.45%. Passando ai canali Mediaset, la serie tv messa in onda da Canale ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora una volta Su Rai 1 trionfa in termini di auditel la partita degli europei 2020. Ma vediamo uno ad uno i vari canali che share hanno realizzato. Per Rai 1 Il match Inghilterra – Danimarca, partita di semifinale di Euro 2020, ha registrato 9.881.000 telespettatori, share 46.5%. Con la vittoria degli inglesi, la partita ha sbaragliato i programmi messi in onda dagli altri canali. Per il secondo canale, con uno share del 4,2%, il film La doppia vita di mio marito ha registrato 919.000 telespettatori, mentre il programma di attualità Chi l’ha visto? ha registrato 1.510.000 telespettatori, per uno share pari al 7.45%. Passando ai canali Mediaset, la serie tv messa in onda da Canale ...

