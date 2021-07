Alfieri (Pd): 'Sul ddl Zan Italia Viva dica se sta con la destra anti - diritti' (Di giovedì 8 luglio 2021) Alessandro Alfieri, senatore del Pd e coordinatore nazionale di Base Riformista ha attaccato la Lega, e buona parte della destra, per via dell'ostruzionismo, degli scorsi sette mesi, nei confronti del ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Alessandro, senatore del Pd e coordinatore nazionale di Base Riformista ha attaccato la Lega, e buona parte della, per via dell'ostruzionismo, degli scorsi sette mesi, nei confronti del ...

Advertising

globalistIT : - MCalcioNews : #Torino, il #Parma tenta #Zaza ma il Granata non è sul mercato - MCalcioNews : Marca sul rigore concesso all'#Inghilterra: 'Ma non erano quelli che non si buttavano? Rigore infame'… - MCalcioNews : #Inghilterra-#Danimarca, #Altobelli sul rigore: 'Se l'avessero dato all'#Italia...' - vanishdps21 : Insomma piuttosto di Alfieri leggetevi 'mirra', quella è bella sul serio. -