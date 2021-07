Vladimir Putin dichiara guerra allo Champagne

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il mondo del vino non smette mai di sorprenderci, quasi quanto il presidente russo, che negli ultimi giorni ha approvato un decreto nel quale è previsto che il termine, fino ad ora utilizzato nel mondo della legislazione del vino per riferirsi esclusivamente ai vini prodotti nell’omonima regione francese, in Russia potrà essere utilizzato solamente per riferirsi ai vini effervescenti prodotti nella Federazione Russa. Questo significa, quindi, che i vini effervescenti importati da paesi stranieri dovranno essere riclassificati come spumanti. A detta della nuova legge, solo lo Shampanskoye locale potrà fare uso del ...