TikTok down | ma dopo qualche ora ritorna accessibile

Nel bel mezzo della partita Italia-Spagna si è verificato un TikTok down e gli utenti si sono trovati spiazzati da qualcosa di allarmante: l'app dove trascorrono la maggior parte del loro tempo «digitale» ha smesso di funzionare. LEGGI ANCHE > Su TikTok si potranno fare video lunghi fino a tre minuti TikTok down: l'annuncio ufficiale Quello che inizialmente a molti è sembrato un problema personale, poi ha trovato risposta nella comunicazione da parte del profilo ufficiale di TikTok Support, che su Twitter ha informato i suoi utenti con la frase «The TikTok app is ...

giornalettismo : Un #tiktokdown nel bel mezzo di #ItaliaSpagna, ma poco dopo viene risolto - thatismypeach : Ma tiktok è in down? - fairlyj0shua : Ma dopo il down di tiktok ci sono superstiti o si sono lanciati tutti per aver perso dei followers importantissimi? ?? - gesufelino : @luisnonsal bo ho fatto 2+2 lui su tiktok super in down - supremacytate : nessuno: io: *apro tiktok nel momento down* tiktok: -commenti spariti -connessione a puttane -khaby lame -video ri… -