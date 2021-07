Terna | nuova linea collegamento Italia-Svizzera da 1 000 mw | investimento di 1 | 2 mld**

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Nel Piano di Sviluppo 2021 Terna ha programmato unaditra l'e lada 1000 mw di potenza, la cui realizzazione è legata al progetto di razionalizzazione della rete in alta tensione di Valtellina e Valchiavenna (in provincia di Sondrio) che porterà alla demolizione di quasi 500 km di elettrodotti esistenti e all'interramento di linee aeree. Per questo importante intervento Terna ha pianificato undi oltre 1,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dal nuovo piano di Sviluppo 2021 di Terna che è stato illustrato oggi ...

Parte da qui, da un impegno ulteriormente rafforzato (il 25% di risorse in più), il nuovo piano di sviluppo di Terna, i cui contenuti sono stati illustrati mercoledì 7 luglio dai vertici della società ...La possibilità di costruire nuovi impianti è infatti legata al capacity market, mercato della capacità partito dal 2019, e consente a utility e altri soggetti di partecipare alle aste indette da Terna ...