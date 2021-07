Resa dei conti sul ddl Zan. I giallorossi sfidano Salvini e Renzi. M5S e Pd bocciano la mediazione farsa del Carroccio. Niente sconti sui diritti, pronti alla conta in Aula (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come ampiamente previsto, l’accordo non c’è. Sul controverso Ddl Zan i partiti di maggioranza non sono riusciti a trovare un punto di caduta, a nulla è valso l’ultimo tentativo di compromesso, come proposto dal relatore leghista e presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari: ieri l’Aula ha votato la calendarizzazione (leggi l’articolo) con l’obiettivo di arrivare al voto sulla legge di contrasto all’omotransfobia (qui il testo approvato alla Camera) il 13 luglio senza nessuna modifica al testo originario, così come richiesto da Pd, M5S e Leu. E Ostellari lancia il guanto di sfida;. “Vogliono andare in Aula? Si assumeranno la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come ampiamente previsto, l’accordo non c’è. Sul controverso Ddl Zan i partiti di maggioranza non sono riusciti a trovare un punto di caduta, a nulla è valso l’ultimo tentativo di compromesso, come proposto dal relatore leghista e presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari: ieri l’ha votato la calendarizzazione (leggi l’articolo) con l’obiettivo di arrivare al voto sulla legge di contrasto all’omotransfobia (qui il testo approvatoCamera) il 13 luglio senza nessuna modifica al testo originario, così come richiesto da Pd, M5S e Leu. E Ostellari lancia il guanto di sfida;. “Vogliono andare in? Si assumeranno la ...

