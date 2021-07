Per gli insulti a Mila condannati in undici (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sull'affaire Mila è arrivata oggi la sentenza del tribunale di Parigi: per gli insulti che la studentessa francese ha ricevuto online e sui social, sono state condannate undici persone, con pene che vanno dai 4 ai 6 mesi di reclusione. Una in particolare è stata condannata per minacce di morte, per una email in cui scriveva contenuti molto violenti, le altre dieci per molestie a seguito di messaggi inviati sui social network. La maggior parte degli imputati, tutti giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, come scrive le Monde, ha ammesso di essere l'autore dei messaggi d'odio, pubblicati nel novembre 2020 in risposta al video diventato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sull'affaireè arrivata oggi la sentenza del tribunale di Parigi: per gliche la studentessa francese ha ricevuto online e sui social, sono state condannatepersone, con pene che vanno dai 4 ai 6 mesi di reclusione. Una in particolare è stata condannata per minacce di morte, per una email in cui scriveva contenuti molto violenti, le altre dieci per molestie a seguito di messaggi inviati sui social network. La maggior parte degli imputati, tutti giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, come scrive le Monde, ha ammesso di essere l'autore dei messaggi d'odio, pubblicati nel novembre 2020 in risposta al video diventato ...

