Una violenta tromba d'aria ha colpito un'ampia zona a sud della città di Novara, della Bassa Novarese, dell'Ovest Ticino e il Basso Vercellese. La pioggia, il forte vento e in alcune zone la grandine, hanno provocato diverse chiamate ai Vigili del Fuoco. Sono stati decine gli interventi per alberi abbattuti, caduta di tegole, cornicioni pericolanti a causa delle forti raffiche, oltre ai molti allagamenti

Cappuccini immagini di un disastro Il rione Cappuccini devastato dal maltempo, colpito anche Prarolo che ha subito una piccola tromba d'aria, i danni sono ancora da quantificare.

Maltempo, tromba d'aria in Piemonte: chiesto lo stato di emergenza

Maltempo distrugge il Penny di corso XXIII Marzo. Il fortissimo nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sul territorio di Novara ha causato ingenti danni in modo particolare nella

