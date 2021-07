I BTS sono i protagonisti dello show di Louis Vuitton a Seoul (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Una conversazione tra spazio, movimento e connettività globale» che parte dalla città di Seoul per raggiungere ogni angolo del mondo. Virgil Abloh, direttore artistico uomo per Louis Vuitton, ha scelto la capitale della Corea del Sud come terza tappa delle sue sfilate itineranti. È stato lo stesso Abloh a introdurre questo nuovo format che trascende le tradizionali stagioni della moda e trasforma le collezioni in «scambi tra culture e nazioni». Diversità, inclusività e unità sono alla base del suo approccio creativo e questo nuovo film, diretto dalla regista coreana Jeon Go-woon (???) ne è la perfetta rappresentazione. Ci ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Una conversazione tra spazio, movimento e connettività globale» che parte dalla città diper raggiungere ogni angolo del mondo. Virgil Abloh, direttore artistico uomo per, ha scelto la capitale della Corea del Sud come terza tappa delle sue sfilate itineranti. È stato lo stesso Abloh a introdurre questo nuovo format che trascende le tradizionali stagioni della moda e trasforma le collezioni in «scambi tra culture e nazioni». Diversità, inclusività e unitàalla base del suo approccio creativo e questo nuovo film, diretto dalla regista coreana Jeon Go-woon (???) ne è la perfetta rappresentazione. Ci ...

Ultime Notizie dalla rete : BTS sono Louis Vuitton Uomo by Ablow in un video a Seoul con Bts In veste di ambasciatori della maison Louis Vuitton, i BTS indossano sette look presentati nella ... Sono portati con sneaker e calzini con logo. Colori classici come il grigio, il nero e il beige si ...

Il caso BTS Rolling Stone Italia Louis Vuitton Uomo by Ablow in un video a Seoul con Bts (ANSA) - ROMA, 07 LUG - La città di Seoul vista attraverso la lente della diversità, del movimento, della connettività. Il tutto in un'atmosfera post-industriale, avveniristica, con un dirigibile che ...

I BTS al Men's Fall-Winter 2021 Show di Louis Vuitton a Seoul I BTS parteciperanno al fashion show di Louis Vuitton che si terrà il prossimo 7 luglio alle 7pm (ora coreana). Ad annunciarlo è stata la stessa Big Hit sui social. «Siamo emozionati di prendere parte ...

