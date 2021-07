Frostpunk | data di uscita delle espansioni su PS4 e Xbox One – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 luglio 2021) È stata svelata ladidiin versione PS4 eOne. Ecco i dettagli.. Dopo lunga attesa, 11 Bit Studios ha annunciato che ledisono in arrivo su PS4 eOne. Ladiè il 21 luglio 2021 e saranno acquistabili separatamente o in un solo colpo tramite un Season Pass. Le tresono The Rifts, The Last Autumn, e On the Edge. The Rifts aggiunge auna nuova modalità infinita che divide ...

Poco fa 11 bit studios ha annunciato lad'uscita dei DLC disu console . Come fa sapere il marketing lead Karol Zajaczkowski, nel video che potete vedere in fondo alla news, i tre contenuti aggiuntivi arriveranno su Xbox One ...... ladi uscita e le console a cui puntano gli studi. Tuttavia, abbiamo alcuni dettagli. È stato confermato che Marta Fijak , che ha lavorato come designer su, sarà il direttore creativo ...È stata svelata la data di uscita delle espansioni di Frostpunk in versione PS4 e Xbox One. Ecco i dettagli.. Dopo lunga attesa, 11 Bit Studios ha annunciato che le espansioni di Frostpunk sono in ...11 Bit Studios userà Unreal Engine per i futuri progetti. La polacca 11 Bit Studios ha annunciato con un video che userà il motore grafico Unreal Engine per lo sviluppo di tutti i suoi futuri giochi.