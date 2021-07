Flavio Insinna shock a il Pranzo è servito | “Non era mai successo”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Vediamo insieme che cosa ènell’appuntamento di ieri per quanto riguarda il programma nuovo condotto danel programma IlDa pochissimi giorni è iniziato il nuovo programma televisivo che vede impegnato il bravissimo e super amato, ovvero “Il”. Ma cosa ènella puntata di ieri che ha lasciato tutti senza parole? Vediamo bene ...

Advertising

benzoatodisodio : @bvstiadiSatana credo tu ti stia confondendo con flavio insinna?? - infoitcultura : Flavio Insinna inaspettato annuncio: l’importante novità - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Flavio,daglielo il piatto a Marco,per ricordo,ja!!!?????? Arrivederci Simpatico e Ironico Marco??????e Complimenti alla nuova CA… - dani_lettrice : Buona la pronuncia inglese di Liorni ?? mica come Flavio 'Insy' Insinna???????? #reazioneacatena - mariana80024548 : FLAVIO INSINNA: POCO FA E' ARRIVATA LA BELLISSIMA NOTIZIA -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

Il pranzo è servito.è al timone della riedizione dello storico programma condotto dal compianto Corrado. Il pericolo del confronto è dietro l'angolo Gli anni '80 e '90 hanno rappresentato un periodo ...colpo di scena in diretta.incredulo: ' È la prima volta che succede '. Ieri, nel reboot dello storico programma di Corrado, è avvenuto un inaspettato colpo di scena. A confermarsi campione, ancora una volta il ...La seconda edizione del programma, nel 2021, si è riconfermata una carta vincente per la rete ammiraglia della Rai e si è conclusa il 29 maggio con la sfida tra “i pacchisti” Max Giusti, Flavio ...Il pranzo è servito, colpo di scena in diretta. Flavio Insinna incredulo: «È la prima volta che succede». Ieri, nel reboot dello storico programma di ...