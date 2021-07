Euro 2020, Inghilterra, le pagelle: Kane e Sterling su tutti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Inghilterra in finale, dopo la vittoria ottenuta contro la Danimarca per 2-1, maturato al termine dei tempi supplementari. Ottima la gara dei danesi, che lasciano Euro 2020 a testa alta. Decisivo un rigore realizzato da Kane, inizialmente parato da Schmeichel. Così i voti dell’Inghilterra. Difesa dell’Inghilterra poco impegnata Pickford 5,5: non è molto impegnato nel corso della gara. Forse si fa un po’ sorprendere dalla battuta di Damsgaard, ma quello che lo porta sotto la sufficienza, sono un paio di appoggi da incubo, che potevano anche favorire la rete dei danesi. Walker 6,5: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)in finale, dopo la vittoria ottenuta contro la Danimarca per 2-1, maturato al termine dei tempi supplementari. Ottima la gara dei danesi, che lascianoa testa alta. Decisivo un rigore realizzato da, inizialmente parato da Schmeichel. Così i voti dell’. Difesa dell’poco impegnata Pickford 5,5: non è molto impegnato nel corso della gara. Forse si fa un po’ sorprendere dalla battuta di Damsgaard, ma quello che lo porta sotto la sufficienza, sono un paio di appoggi da incubo, che potevano anche favorire la rete dei danesi. Walker 6,5: ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - TicinoGazzetta : Euro 2020, a Wembley la finale sarà Italia-Inghilterra. Kane stende la Danimarca ai supplementari - PrimaCommunica2 : Euro 2020: L’Inghilterra va in finale con l’Italia. Battuta la Danimarca 2-1 ai supplementari -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Europei 2020, l'Inghilterra è l'avversaria dell'Italia in finale Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia domenica sera a Wembley nella finale degli Europei 2020. La seconda semifinale di Euro 2020 si è conclusa 2 - 1 per l'Inghliterra dopo i supplementari. Contro la Danimara, decisivo il gol di Harry Kane alla fine del primo tempo supplementare. L'attaccante del Tottenham incaricato ...

La finale degli Europei sarà Italia - Inghilterra: Kane elimina la Danimarca La finale degli Europei sarà tra Inghilterra e Italia . Nella seconda semifinale la nazionale di Southgate ha battuto 2 - 1 in rimonta la Danimarca conquistando l'accesso alla finalissima (prima volta ...

Eriksen e i soccorritori invitati alla finale di Euro 2020: il gesto della Uefa Corriere dello Sport Euro 2020, Kane scrive la storia. L'Inghilterra vola in finale con l'Italia: Danimarca ko 2-1 L’avversaria dell’Italia in finale di Euro 2020 sarà l’Inghilterra. La Nazionale di Southgate batte 2-1 ai supplementari la Danimarca e si regala una finale internazionale che mancava da 55 ...

Euro2020, l’Inghilterra batte la Danimarca e sfida l’Italia in finale L’Inghilterra è la seconda finalista di Euro 2020 e domenica sera, a Wembley, sfiderà l’Italia di Roberto Mancini per il titolo continentale. La squadra di Gareth Southgate ha superato in semifinale ...

Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia domenica sera a Wembley nella finale degli Europei. La seconda semifinale disi è conclusa 2 - 1 per l'Inghliterra dopo i supplementari. Contro la Danimara, decisivo il gol di Harry Kane alla fine del primo tempo supplementare. L'attaccante del Tottenham incaricato ...La finale degli Europei sarà tra Inghilterra e Italia . Nella seconda semifinale la nazionale di Southgate ha battuto 2 - 1 in rimonta la Danimarca conquistando l'accesso alla finalissima (prima volta ...L’avversaria dell’Italia in finale di Euro 2020 sarà l’Inghilterra. La Nazionale di Southgate batte 2-1 ai supplementari la Danimarca e si regala una finale internazionale che mancava da 55 ...L’Inghilterra è la seconda finalista di Euro 2020 e domenica sera, a Wembley, sfiderà l’Italia di Roberto Mancini per il titolo continentale. La squadra di Gareth Southgate ha superato in semifinale ...