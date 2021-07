Calendario scolastico 2021/2022: quando riapriranno le scuole a settembre regione per regione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il controverso anno scolastico appena concluso, quello del 2021/2022 dovrebbe essere quello del ritorno alla normalità. Da pochi giorni sono note le date d’inizio del percorso scolastico. Che gli studenti di tutta Italia dovranno affrontare a partire da settembre. L’inizio dell’anno scolastico nelle regioni del nord Italia Come da tradizione, la Provincia Autonoma di Bolzano sarà la prima ad iniziare l’anno scolastico, non solo tra le regioni del nord ma anche di tutta Italia. Le lezioni qui inizieranno infatti a partire dal 6 settembre, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il controverso annoappena concluso, quello deldovrebbe essere quello del ritorno alla normalità. Da pochi giorni sono note le date d’inizio del percorso. Che gli studenti di tutta Italia dovranno affrontare a partire da. L’inizio dell’annonelle regioni del nord Italia Come da tradizione, la Provincia Autonoma di Bolzano sarà la prima ad iniziare l’anno, non solo tra le regioni del nord ma anche di tutta Italia. Le lezioni qui inizieranno infatti a partire dal 6, ...

Advertising

FraLauricella : @MT_Meli_ Era #draghi,a 2 mesi dall'inizio dell'anno scolastico: nessuna modifica al calendario per evitare la DAD,… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #lariachetira @beppesevergnini 'L'inizio dell'anno scolastico è vicino. Sui #vaccini siamo in ritardo'. Perché non si i… - PerugiaToday : Umbria, ecco il nuovo calendario scolastico: le date di inizio e fine lezioni e quelle delle vacanze di Natale e Pa… - Umbria_N_Web : Calendario scolastico 2021-2022; in Umbria la scuola aprirà il 13 settembre - LaNotiziaQuoti : In Umbria si torna sui banchi di scuola il 13 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale deliberando il nuovo cale… -