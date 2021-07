(Di mercoledì 7 luglio 2021) CREMONA - La, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Lucadal, difensore che ha già fatto 50 partite in Serie B segnando una volta. Ecco il ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Cremonese, Ravanelli arriva dal Sassuolo: Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo… - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Aggiornamento #calciomercato #SerieB /2 Acquisti definitivi Alla #Cremonese il difensore centrale '97 ex #Sassuolo Luc… - Cucciolina96251 : RT @CGrigiorosso: UFFICIALE: Luca #Ravanelli passa dal #Sassuolo alla #Cremonese a titolo definitivo: la prossima sarà la terza stagione in… - tabellamercatob : Aggiornamento #calciomercato #SerieB /2 Acquisti definitivi Alla #Cremonese il difensore centrale '97 ex #Sassuolo… - settalese : RT @SassuoloUS: #Calciomercato: riscattato Ryan Flamingo dall'Almere City. Luca Ravanelli è stato ceduto alla Cremonese. Il comunicato uff… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cremonese

CanaleSassuolo.it

comunica di aver raggiunto l'accordo con U. S. Sassuolo per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli . Nelle precedenti due ...Sul calciatore, oltre al Sassuolo , ci sono anche Sampdoria , Venezia ,e Parma . Leggi anche >Sassuolo: si valuta il ritorno di Martin Erlic. Potrebbe arrivare a metà ...CREMONA - La Cremonese, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Luca Ravanelli dal Sassuolo, difensore che ha già fatto 50 partite in Serie B segnando una volta. Ecco il comunic ...«Grazie a Roberto Mancini (in collaborazione con Gianluca Vialli) gli italiani tornano a sognare col calcio», scrive Ezio Greggio su Twitter pubblicando una foto in cui conferisce nuove cariche ai due ...