Berrettini nella storia del tennis, è in semifinale a Wimbledon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini è entrato nella storia del tennis italiano. Batte il canadese Aliassime 6-3 5-7 7-5 6-3 ed è il secondo azzurro in semifinale a Wimbledon, impresa riuscita in passato solo a Nicola Pietrangeli nel 1960. "È una follia, abbiamo giocato una grande partita. Felix è uno dei miei migliori amici nel circuito, non è facile incontrarlo. Sono molto felice" ha detto Berrettini, che ha ottenuto la decima vittoria consecutiva."La quarantena in Australia l'abbiamo passata insieme con Felix, abbiamo avuto occasione di conoscerci bene. Non so se ho mai giocato così bene, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoè entratodelitaliano. Batte il canadese Aliassime 6-3 5-7 7-5 6-3 ed è il secondo azzurro in, impresa riuscita in passato solo a Nicola Pietrangeli nel 1960. "È una follia, abbiamo giocato una grande partita. Felix è uno dei miei migliori amici nel circuito, non è facile incontrarlo. Sono molto felice" ha detto, che ha ottenuto la decima vittoria consecutiva."La quarantena in Australia l'abbiamo passata insieme con Felix, abbiamo avuto occasione di conoscerci bene. Non so se ho mai giocato così bene, ...

Advertising

InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - SkyTG24 : ?? Matteo #Berrettini ha battuto in 4 set il canadese Felix Auger-Aliassime a #Wimbledon. Il 25enne romano è il sec… - Pinucci63757977 : #Berrettini potrebbe ritirarsi da Wimbledon nella notte. - Laurarusso27 : RT @SkyTG24: ?? Matteo #Berrettini ha battuto in 4 set il canadese Felix Auger-Aliassime a #Wimbledon. Il 25enne romano è il secondo italia… -