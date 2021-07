Berrettini come Pietrangeli: 61 anni dopo un azzurro è in semifinale a Wimbledon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel tempio di Wimbledon, Matteo Berrettini riscrive la storia del tennis italiano. Grazie al successo ai danni di Felix Auger-Aliassime, il 25enne romano si è qualificato per la semifinale, la sua seconda a livello slam dopo gli US Open 2019. Un capolavoro di dimensioni epiche: basti pensare che l’unico azzurro capace di centrare un risultato simile era stato Nicola Pietrangeli, nel lontano 1960. 61 primavere dopo, Berrettini si è reso protagonista di un’impresa altrettanto straordinaria ed ha riportato il Tricolore così avanti nel torneo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel tempio di, Matteoriscrive la storia del tennis italiano. Grazie al successo ai ddi Felix Auger-Aliassime, il 25enne romano si è qualificato per la, la sua seconda a livello slamgli US Open 2019. Un capolavoro di dimensioni epiche: basti pensare che l’unicocapace di centrare un risultato simile era stato Nicola, nel lontano 1960. 61 primaveresi è reso protagonista di un’impresa altrettanto straordinaria ed ha riportato il Tricolore così avanti nel torneo. ...

Advertising

GarauPina : @MRC_typing Si è vero, però ora Berrettini è ' esperto '. Se gioca come se giocare allora ha buone probabilità di vincere - max_blue : RT @GeorgeSpalluto: Essere in semifinale come se fosse la cosa più logica del mondo. Questa è la grandezza di Matteo #Berrettini Ha visto l… - mattia_torre : Che soddisfazione comunque vedere #Berrettini giocare come un veterano. Semifinale di #Wimbledon meritatissima, il… - antoniodeflori2 : Come l'Italia, #berrettini non gioca al meglio ma conquista le semifinali a #wimbledon contro Aliassime (6 3, 5 7,… - Majden3 : RT @baffi_francesco: Wimbledon. Berrettini vince e va in semifinale come Italia Viva chiedeva da tempo. -