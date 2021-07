Balotelli all'Adana Demirspor, contratto triennale (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Benvenuto nella nostra famiglia! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I". Con questo tweet accompagnato a immagini della carriera dell'ex interista, come il gol alla Germania nella semifinale di Euro ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Benvenuto nella nostra famiglia! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I". Con questo tweet accompagnato a immagini della carriera dell'ex interista, come il gol alla Germania nella semifinale di Euro ...

Advertising

DiMarzio : #Balotelli in arrivo all'Adana Demirspor: domani il viaggio in Turchia - fisco24_info : Balotelli all'Adana Demirspor, contratto triennale: Secondo stampa tuca Supermario guadagnerebbe 5 milioni all'anno - NicolaDeToma9 : Balotelli all’Adana Demirspor. 12 agosto 1990 Fuori ( se mai ci fosse entrato )dal calcio che conta dalla stagione… - infoitsport : Turchia, Mario Balotelli ufficiale all’Adana Demirspor - YuriRutigliano : @AltronT @FBiasin non sono un ammiratore di Balotelli, però, aveva tutto per diventare un top player. Fisico, tecni… -