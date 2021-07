Zootecnia – Centinaio: fare un ulteriore passo avanti (Di martedì 6 luglio 2021) Zootecnia, Centinaio: Filiera già sostenibile, ora creare condizioni per ulteriore passo avanti – “In Italia la filiera della Zootecnia è già sostenibile, di qualità e rispettosa del benessere animale. Nel momento in cui ci viene chiesto di essere ancora più sostenibili e di rispettare di più l’ambiente l’importante è non pretendere l’impossibile. E se si chiedono sforzi ai produttori e alla filiera ci devono essere anche fondi adeguati per poterli affrontare”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021): Filiera già sostenibile, ora creare condizioni per– “In Italia la filiera dellaè già sostenibile, di qualità e rispettosa del benessere animale. Nel momento in cui ci viene chiesto di essere ancora più sostenibili e di rispettare di più l’ambiente l’importante è non pretendere l’impossibile. E se si chiedono sforzi ai produttori e alla filiera ci devono essere anche fondi adeguati per poterli affrontare”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco, ...

Advertising

IsMadeInItaly_T : RT @AgriculturaIT: Zootecnia. Centinaio @giamma71 : Filiera già sostenibile, ora creare condizioni per ulteriore passo avanti - AgriculturaIT : Zootecnia. Centinaio @giamma71 : Filiera già sostenibile, ora creare condizioni per ulteriore passo avanti… - Agricolae1 : #Zootecnia, @ASSOCARNI @giamma71 : Filiera già sostenibile, ora creare condizioni per ulteriore passo avanti - Agricolae1 : #Zootecnia, tavola rotonda @ASSOCARNI - #Uniceb: filiera già sostenibile, ora nuove sfide ma a giuste condizioni. G… - Agricolae1 : @ASSOCARNI-#Uniceb, @giamma71 @Mipaaf_: #Zootecnia italiana sostenibile e di qualità. Aiutare imprenditori a raggiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Zootecnia Centinaio Assocarni: gli allevamenti italiani tra i più sostenibili al mondo ...Italia la filiera della zootecnia è già sostenibile , di qualità e rispettosa del benessere animale - ha ribadito nel corso del convegno anche il sottosegretario all'Agricoltura, Gian Marco Centinaio ...

Centinaio: zootecnia italiana filiera già sostenibile 'In Italia la filiera della zootecnia è già sostenibile, di qualità e rispettosa del benessere animale. Nel momento in cui ci ... il senatore Gian Marco Centinaio, intervenendo alla tavola rotonda ...

Zootecnia - Centinaio: fare un ulteriore passo avanti - RomaDailyNews RomaDailyNews Assocarni: gli allevamenti italiani tra i più sostenibili al mondo Il ministro Cingolani: quando si consuma carne rossa in quantità ragionevoli e moderate, i vantaggi superano gli svantaggi ...

Zootecnia – Scordamaglia (Assocarni): “È l’ideologia il principale nemico della transizione ecologica” “È l’ideologia il principale nemico della transizione ecologica, di questa transizione verde alla base del PNRR e della futura PAC, strumenti fondamentali per il futuro su cui oggi non possiamo, anche ...

...Italia la filiera dellaè già sostenibile , di qualità e rispettosa del benessere animale - ha ribadito nel corso del convegno anche il sottosegretario all'Agricoltura, Gian Marco...'In Italia la filiera dellaè già sostenibile, di qualità e rispettosa del benessere animale. Nel momento in cui ci ... il senatore Gian Marco, intervenendo alla tavola rotonda ...Il ministro Cingolani: quando si consuma carne rossa in quantità ragionevoli e moderate, i vantaggi superano gli svantaggi ...“È l’ideologia il principale nemico della transizione ecologica, di questa transizione verde alla base del PNRR e della futura PAC, strumenti fondamentali per il futuro su cui oggi non possiamo, anche ...