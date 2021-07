Tulle | paillettes e spalline imbottite per i Costumi Couture di Kinda 3D Swimwear

Leggi su dilei

(Di martedì 6 luglio 2021) Il costume da bagno, capo principe dell’estate, diventa sartoriale e viene realizzato a mano, si indossa dal mattino alla sera, anche nel giorno più importante della nostra vita. Dopo anni di esperienza nel marketing e una profonda conoscenza dei tessuti e delle tecniche di sartoria, Alessandra Durastanti, fondatrice e designer di3D, è conosciuta in tutto il mondo grazie ai suoi. Piccoli capolavori capaci di trasformarsi in un abito da sera, con la semplice aggiunta di un pareo o di una gonna, per festeggiare gli sposi a bordo piscina o per diventare un vero e proprio abito da sposa per un ...