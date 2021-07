Traffico caos nel Chianti fiorentino, Autostrade convoca i sindaci infuriati (Di martedì 6 luglio 2021) Firenze, 6 luglio 2021 - I sindaci dei Comuni del Chianti fiorentino San Casciano, Greve, Barberino e Impruneta, infuriati per il caos e il Traffico impazzito lungo le principali arterie di ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 luglio 2021) Firenze, 6 luglio 2021 - Idei Comuni delSan Casciano, Greve, Barberino e Impruneta,per ile ilimpazzito lungo le principali arterie di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico caos Traffico caos nel Chianti fiorentino, Autostrade convoca i sindaci infuriati Firenze, 6 luglio 2021 - I sindaci dei Comuni del Chianti fiorentino San Casciano, Greve, Barberino e Impruneta, infuriati per il caos e il traffico impazzito lungo le principali arterie di collegamento dei loro territori a causa dei cantieri aperti nel tratto fiorentino dell'A1, sono stati convocati per lunedì prossimo, 12 ...

Fipili, al via i lavori sul tratto franato LASTRA A SIGNA: L'intervento sarà effettuato in somma urgenza con l'obiettivo è ripristinare le 4 corsie nel tratto dove si circola su 2 per evitare altri cedimenti ...

