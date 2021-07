Tommaso Zorzi spiega perché Raffaella Carrà era una vera icona gay e non solo: «Ha insegnato agli etero a combattere sui tacchi a spillo» – L’intervista (Di martedì 6 luglio 2021) A piangere in queste ore Raffaella Carrà c’è anche lui, Tommaso Zorzi, classe 1995, quasi 2 milioni di follower su Instagram e l’orgoglio di chi, nonostante la giovane età, difende con coraggio i diritti di una libertà sessuale ancora preda di ostacoli e pregiudizi. All’indomani dell’improvvisa morte di una delle icone gay più amate in Italie e nel mondo, e nel corso di un altro difficile giorno per il ddl Zan, Zorzi spiega l’immenso valore «delle battaglie combattute sui tacchi a spillo». «È venuto meno un pilastro di tante ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) A piangere in queste orec’è anche lui,, classe 1995, quasi 2 milioni di follower su Instagram e l’orgoglio di chi, nonostante la giovane età, difende con coraggio i diritti di una libertà sessuale ancora preda di ostacoli e pregiudizi. All’indomani dell’improvvisa morte di una delle icone gay più amate in Italie e nel mondo, e nel corso di un altro difficile giorno per il ddl Zan,l’immenso valore «delle batte combattute sui». «È venuto meno un pilastro di tante ...

