Omofobia: Cirinnà, ‘Lega vuole affossare ddl Zan, responsabile chi accetta gioco allo sfascio’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Di fronte al tentativo del presidente Ostellari di privare completamente di tutele le persone trans eliminando l’espressione ‘identità di genere’, mi auguro che tutte le forze che hanno votato il ddl Zan alla Camera facciano quadrato attorno al testo. Finalmente la Lega ha gettato la maschera e si è capito che non vogliono questa legge facendo di tutto per affossarla. Chi si presta a questo gioco allo sfascio, sulla pelle delle persone, ne sarà responsabile”. Lo afferma la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Di fronte al tentativo del presidente Ostellari di privare completamente di tutele le persone trans eliminando l’espressione ‘identità di genere’, mi auguro che tutte le forze che hanno votato il ddl Zan alla Camera facciano quadrato attorno al testo. Finalmente la Lega ha gettato la maschera e si è capito che non vogliono questa legge facendo di tutto per affossarla. Chi si presta a questosfascio, sulla pelle delle persone, ne sarà”. Lo afferma la senatrice MonicaDiritti del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Cirinnà, 'Lega vuole affossare ddl Zan, responsabile chi accetta gioco allo sfascio'... - Stupormundi66 : RT @gps72: @EnricoLetta per promuovere una legge contro omofobia qualcuno nel pd fa paragoni azzardati e parla di suicidio… credo sia il ca… - gps72 : @EnricoLetta per promuovere una legge contro omofobia qualcuno nel pd fa paragoni azzardati e parla di suicidio… cr… - Gio97380780 : @PieroGhostB00st @fattoquotidiano Alla Cirinna' come a Letta, la Zan deve essere 'potere' . Gli omosex sono una scu… - TV7Benevento : **Omofobia: Cirinnà, 'emendamenti Iv a ddl Zan lasciano interdetti'** (2)... -