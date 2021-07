Morte Raffaella Carrà, Le Sue Ultime Volontà (Di martedì 6 luglio 2021) L’annuncio lo ha dato il suo ex compagno Sergio Iapino: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il ... Leggi su youreduaction (Di martedì 6 luglio 2021) L’annuncio lo ha dato il suo ex compagno Sergio Iapino: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il ...

Advertising

FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - Radio1Rai : ??La morte di Raffaella #Carrá, 78 anni. Il profilo di questa indimenticabile icona del mondo dello spettacolo, dise… - tonnoinlattina : RT @iphilfine: in Spagna hanno già interrotto tutte le trasmissioni per dare la notizia della morte di Raffaella Carrà: tutti la conoscono,… - MarySery1989 : RT @LucaGUPalazzolo: Indovinate chi non perde l'occasione di tacere davanti alla morte di Raffaella. Esatto, i no vax. Anche stavolta, sec… -