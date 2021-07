La trasgressione della Carrà meglio dello psicologo

(Di martedì 6 luglio 2021) Non è stata soltanto la prima a scoprire l'ombelico in tv con il suo 'Tuca Tuca' , ma Raffaellaè stata trasgressiva in più occasioni nei suoi brani. Con garbo ed educazione - ma in maniera ...

Non è stata soltanto la prima a scoprire l'ombelico in tv con il suo 'Tuca Tuca' , ma Raffaella Carrà è stata trasgressiva in più occasioni nei suoi brani. Con garbo ed educazione - ma in maniera ...Il Commento alla Torà di Menachem (da) Recanati intreccia questa struttura esoterico - metafisica con interpretazioni rabbiniche più tradizionali, ad esempio la spiegazionedi ...Non è stata soltanto la prima a scoprire l’ombelico in tv con il suo “Tuca Tuca”, ma Raffaella Carrà è stata trasgressiva in più occasioni nei ...Pubblicata la prima parte del Commento alla Torà del mistico ebreo medievale nato a Recanati. Una lettura esoterico-teologica in una visione di unità fra il cielo e la terra ...