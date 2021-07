Il consiglio regionale premia Claudia Cretti: “Per la sua tenacia e la capacità di rialzarsi” (Di martedì 6 luglio 2021) “Non me l’aspettavo, per me questo premio è una soddisfazione grandissima e lo dedico innanzitutto alla mia famiglia. Questi riconoscimenti mi rendono felice tanto quanto le vittorie sportive, perché significa che c’è chi crede in me”. Claudia Cretti, venticinquenne paraciclista professionista, originaria di Costa Volpino in provincia di Bergamo, è stata premiata oggi dal consiglio regionale “per la sua tenacia e la capacità di rialzarsi, ritornando a vincere con passione ed entusiasmo”. La cerimonia di premiazione si è tenuta al Belvedere ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021) “Non me l’aspettavo, per me questo premio è una soddisfazione grandissima e lo dedico innanzitutto alla mia famiglia. Questi riconoscimenti mi rendono felice tanto quanto le vittorie sportive, perché significa che c’è chi crede in me”., venticinquenne paraciclista professionista, originaria di Costa Volpino in provincia di Bergamo, è statata oggi dal“per la suae ladi, ritornando a vincere con passione ed entusiasmo”. La cerimonia dizione si è tenuta al Belvedere ...

