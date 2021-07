Encased | il provato di un gioco di ruolo tra S T A L K E R e Fallout – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 6 luglio 2021) Abbiamo, undiche guarda a, ma che ha forti legami con la serie S.T.A.L.K.E.R., almeno dal punto di vista tematico.. “Picnic sul ciglio della strada” dei fratelli Strugackij è il punto di partenza di innumerevoli videogiochi provenienti dalla Russia. È come se quel romanzo facesse ormai parte del DNA di quella nazione al punto da essere inevitabile per la fantascienza. Quanti videogiochi ci hanno raccontato di un’area delimitata in cui delle attività aliene non meglio definite hanno causato delle profonde alterazioni, lasciando radiazioni e anomalie sul ...

Parlando di quest'ultima opzione devo dire che, sebbene apprezzi la possibilità di adottare un approccio furtivo in ogni momento, lo stealth dinon è risultato esente da problemi . O meglio, ...: C. R. O. N. U. S. Un RPG sci - fi vi proietterà in un gioco in cui sarà fondamentale ... Avendo giàla demo, abbiamo potuto parlarne in questa anteprima. SIFU L'attesissimo gioco d'...Abbiamo trascorso qualche ora nel mondo di Encased, un GDR che si ispira a Fallout e alle atmosfere del romanzo Picnic sul ciglio della strada.Abbiamo provato Encased, un gioco di ruolo che guarda a Fallout, ma che ha forti legami con la serie S.T.A.L.K.E.R., almeno dal punto di vista tematico.. "Picnic sul ciglio della strada" dei ...