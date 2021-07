Donnarumma non trattiene l'emozione: "Pianto? So da dove sono partito, non era facile" (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'Italia è in finale di Euro2020, vince ai rigori sulla Spagna di Luis Enrique grazie alla parata di Donnarumma su Morata. L'attaccante juventino aveva riportato il punteggio sul pari ma poi si è lasciato ipnotizzare dal portiere di Castellammare. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere azzurro ha manifestato tutta la sua emozione: "Pianto? Sappiamo dove siamo partiti, so dove sono partito io e in quell'istante c'era tutto. Ho pensato che sono in finale dell'Europeo e siamo partiti dal basso, non era facile. Non si descrivono le emozioni ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'Italia è in finale di Euro2020, vince ai rigori sulla Spagna di Luis Enrique grazie alla parata disu Morata. L'attaccante juventino aveva riportato il punteggio sul pari ma poi si è lasciato ipnotizzare dal portiere di Castellammare. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere azzurro ha manifestato tutta la sua: "? Sappiamosiamo partiti, soio e in quell'istante c'era tutto. Ho pensato chein finale dell'Europeo e siamo partiti dal basso, non era. Non si descrivono le emozioni ...

ZZiliani : Andare ai rigori non è mai piacevole, ma se capita, lunga vita ai bomber juventini che si presentano sul dischetto… - fattoquotidiano : Quel “vaffa” a Paola Ferrari per difendere Donnarumma non era reato: Mino Raiola assolto dopo la richiesta danni da… - Matrix831969 : RT @Liguglia: Non ho capito bene la polemica Milan Twitter/Donnarumma. Se un giocatore è forte ma umanamente discutibile, rimane forte anch… - semprevane : @cristin51919106 Ma io ho una figlia più grande di Donnarumma Non so cosa dire ma quando è passato tutto sto tempo? #ilunatici - smellyy_caat : Donnarumma se sei single vorrei chiederti di uscire non so… che ne pensi -