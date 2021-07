Donnarumma | “Emozione indescrivibile | ora manca l’ultimo passo”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche Gianluigiè intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro la Spagna: “, siamo squadra fantastica. Ringrazio tutti. Adessoper realizzare il nostro sogno. Spagna? Sono fortissimi però questa Italia ha un cuore grandissimo e non molla mai. si è visto, non abbiamo mollato di un centimetro in campo! La finale? Sono un po’ scaramantico, non voglio parlarne. Stasera mi godo questo risultato, da domani ci penseremo!“. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ha parlato al termine della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «Emozione indescrivibile, ce l'abbiamo ...