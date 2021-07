Domani a Roma corteo funebre per Raffaella Carrà. Gli Europei la ricordano con le sue note (Di martedì 6 luglio 2021) Domani Roma renderà omaggio a Raffaella Carrà con un corteo funebre. Che dall’abitazione dell’artista attraverserà i luoghi simbolo più legati alla sua carriera televisiva in Rai. Per concludersi in Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente fino alla mezzanotte di giovedì. I funerali si svolgeranno venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio. Domani corteo funebre in omaggio di Raffaella Carrà L’omaggio della Capitale partirà alle 16 dall’abitazione dell’artista, in via ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021)renderà omaggio acon un. Che dall’abitazione dell’artista attraverserà i luoghi simbolo più legati alla sua carriera televisiva in Rai. Per concludersi in Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente fino alla mezzanotte di giovedì. I funerali si svolgeranno venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio.in omaggio diL’omaggio della Capitale partirà alle 16 dall’abitazione dell’artista, in via ...

