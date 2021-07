DDL Zan, senatrice di destra fa coming out: “Sono omosessuale, voterò a favore” (Di martedì 6 luglio 2021) Il DDL Zan, ovvero la proposta di legge contro l’omofobia, la transfobia, l’abilismo e la misoginia è stata ancora una volta ostacolata in Senato dai partiti di destra che, col supporto di Italia Viva di Matteo Renzi che ha chiesto alcune modifiche, rischiano di affossarla definitivamente. Modificare anche un solo punto, come previsto da legge, costringerebbe il DDL Zan al ritorno in Camera e quindi alla sua morte. In Senato senza i voti dei rappresentanti di Italia Viva il DDL Zan rischierebbe di non passare, anche se non tutti i senatori appartenenti a partiti come quello di Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi voteranno no. O almeno così si ... Leggi su biccy (Di martedì 6 luglio 2021) Il DDL Zan, ovvero la proposta di legge contro l’omofobia, la transfobia, l’abilismo e la misoginia è stata ancora una volta ostacolata in Senato dai partiti diche, col supporto di Italia Viva di Matteo Renzi che ha chiesto alcune modifiche, rischiano di affossarla definitivamente. Modificare anche un solo punto, come previsto da legge, costringerebbe il DDL Zan al ritorno in Camera e quindi alla sua morte. In Senato senza i voti dei rappresentanti di Italia Viva il DDL Zan rischierebbe di non passare, anche se non tutti i senatori appartenenti a partiti come quello di Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi voteranno no. O almeno così si ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - andrea04530078 : Il DDL Zan non è una legge contro l'omofobia, ma un incipit alla pedofilia! #CasaPound - lupodelta : #CasaPound Roma, 5 luglio - Sono arrivati in corteo in piazza San Silvestro, nei pressi del Senato, circa 250 milit… -