Civica | Celli | regolamento Csa pasticciato e dannoso | ennesimo schiaffo ad anziani

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – “Unlacunoso e incompleto quello sui Centridepositato dalla maggioranza. La proposta di delibera recepisce in minima parte le indicazioni dell’Aula di un anno fa e le linee guida regionali sui Centri. In alcune parti poi si genera confusione tra Centri Sociali(CSA) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) disciplinate dal Codice del Terzo settore del 2017: nessunpuò intervenire in maniera difforme su questioni già definite da una legge nazionale.” “Uninsomma scritto male e in fretta, con un’accelerazione dovuta più ...

Così in un comunicato Svetlana Celli, capogruppo capitolino della Lista Civica Roma Torna Roma. "Ormai la Sindaca Raggi ha dalla sua solo 20 consiglieri. Virginia Raggi riconosca il suo fallimento, ... per fondare il gruppo 'Piano per Roma' che fa capo a Conte - afferma Svetlana Celli, capogruppo capitolino della Lista Civica Roma Torna Roma - . Sono gli ultimi di una lunga lista di consiglieri ...