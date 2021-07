Brave and Beautiful, trama 6 luglio: odio e amore (Di martedì 6 luglio 2021) Anticipazioni Brave and Beautiful oggi 6 luglio 2021 con un colpo di scena che riguarderà proprio questa coppia, che sembra oramai essere destinata. Suhan ritrova Cesur Nuova puntata Brave and Beautiful 6 luglio 2021 con una seconda puntata che metterà in rilievo le personalità dei protagonisti. La nuova soap turca sembra essere molto apprezzata dai telespettatori considerando una trama ricca di vendette, misteri con quel tocco di amore che non guasta mai. Cesur e Suhan si sono conosciuti nella maniera più assurda possibile per poi scoprire di non poter ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 luglio 2021) Anticipazioniandoggi 62021 con un colpo di scena che riguarderà proprio questa coppia, che sembra oramai essere destinata. Suhan ritrova Cesur Nuova puntataand2021 con una seconda puntata che metterà in rilievo le personalità dei protagonisti. La nuova soap turca sembra essere molto apprezzata dai telespettatori considerando unaricca di vendette, misteri con quel tocco diche non guasta mai. Cesur e Suhan si sono conosciuti nella maniera più assurda possibile per poi scoprire di non poter ...

