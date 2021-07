Asti | barbarie senza fine | ragazzo rom stupra e rapina una 91enne

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 luglio 2021), 6 lug — Orroread, dove un giovane rom è finito in manette per averto e violentato una donna di 91 anni. Sembra davvero non esserci limite alcuno all’abisso di degrado ein cui l’Italia sta sprofondando, lentamente ma inesorabilmente. Romper vendetta All’origine dello stupro ci sarebbe molto probabilmente una vendetta nei confronti dell’anziana, che aveva denunciato il 19enne nomade per un precedente furto avvenuto nel proprio appartamento. Secondo quanto riporta TgCom24 il, al ...