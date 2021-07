Wimbledon, Matteo Berrettini inarrestabile: vince in tre set e vola ai quarti. Adesso tocca a Sonego contro Federer (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini ha battuto in tre set (6 - 4, 6 - 3, 6 - 1) il bielorrusso Ivaska e arriva ai quarti di finale di Wimbledon. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull'erba ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021)ha battuto in tre set (6 - 4, 6 - 3, 6 - 1) il bielorrusso Ivaska e arriva aidi finale di. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull'erba ...

ItaliaTeam_it : VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon!… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - SuperTennisTv : Matteo & Lorenzo ?????? Per la prima volta nell'Era Open due italiani negli ottavi di #Wimbledon! #tennis - DaniSalvestroni : RT @FQLive: #ULTIMORA Matteo #Berrettini conquista i quarti a Wimbledon - lattuga99 : RT @GeorgeSpalluto: Matteo #Berrettini è il 1° italiano nella storia a raggiungere i Quarti di finale a livello Slam su 3 superfici diverse… -