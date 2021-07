Stoccata Sarri | ' Juve | il mio scudetto era scontato | poi hai festeggiato un 4° posto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stoccata Sarri

La Gazzetta dello Sport

prosegue: "È una situazione difficile da gestire, io sinceramente mi ritengo molto più bravo a fare l'allenatore che non il gestore. Mi diverto molto di più in campo. Ci sono anche tanti ...... ma chi ci garantisce che andrà tutto bene?' LAA DRAGHIpoi al Premier Draghi, ... e noi virammo in quell occasione su Benitez o, non lo ricordo. Credo che sia uno che sappia ...Tra i tanti giocatori che sono tornati dal prestito della stagione passata c'è Denis Vavro. Il difensore slovacco in un'intervista fatta in Danimarca e riportata sulle pagine de "Il Corriere dello Spo ...Matthijs de Ligt è stato protagonista di una prestazione sfortunata a Euro 2020 con la sua Olanda. Duro attacco in ottica Juventus ...