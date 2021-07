Roma | ragno tropicale girava in un supermercato | ' Era nella frutta esotica' Clienti terrorizzati

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un enorme passeggiava in undi , tra i: per recuperarlo e portarlo via è servito l'intervento del personale del di, in una cui accogliente teca è finito l'...

Ultime Notizie dalla rete : Roma ragno

... tra i clienti terrorizzati: per recuperarlo e portarlo via è servito l'intervento del personale del di, in una cui accogliente teca è finito l'animale. Il, per l'esattezza una tarantola ...... su segnalazione del Dipartimento benessere Animali diCapitale e dei cittadini, allarmati, se non terrorizzati - ha inviato sul posto i keeper del Rettilario. Come abbia fatto un...Un enorme ragno tropicale passeggiava in un supermercato di Roma, tra i clienti terrorizzati: per recuperarlo e portarlo via è servito l'intervento del personale del Bioparco di ...Quando hanno visto il grande ragno dall'addome arancione e con otto zampe azzurre coperte di peli lavoratori e clienti hanno immediatamente chiamato i ...