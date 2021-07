Papa Francesco operato al colon | Santa Sede | Ha reagito bene all' intervento

(Di lunedì 5 luglio 2021)è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, dove si è sottoposto a unchirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del(COS'È). "Il Santo Padre haall'condotto in anestesia generale", ha dichiarato il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. Ora, per il pontefice, sono previsti cinque giorni di degenza. L'operazione è stata eseguita dal prof. Sergio Alfieri, con l'assistenza del prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi. Nella mattinata del 4 luglio, ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli… - TittiAlessio : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli Legg… - Frances47226166 : RT @giusnico19511: Tanti auguri di pronta guarigione per il nostro caro PAPA FRANCESCO! Ti aspettiamo con molto piacere, perchè devi ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

è stato ricoverato al Policlino Gemelli di Roma per un intervento chirurgico: l'operazione era stata programmata. L'abbiamo appena saputo:è stato ricoverato al ...Eppure aveva condotto normalmente in Piazza San Pietro l'Angelus domenicale senza suscitare troppo clamore, Inveceè stato ricoverato nel primo pomeriggio di ieri e sottoposto a un ...ROMA (cronaca) - Il bollettino: intervento era programmato per una stenosi diverticolare del sigma ilmamilio.it Papa Francesco è stato operato in anestesia generale per una stenosi diverticolare del ...Per la prima volta, conformemente al capitolo 8 dell’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’ ed al motu proprio ‘Mitix Iudex Dominus Iesus’ di papa ...