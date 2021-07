Makkelie arbitra Inghilterra-Danimarca, è Cakir il favorito per la finale degli Europei (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel risiko degli arbitraggi, terra di scontri diplomatici, di battaglie politiche tra federazioni, potrebbe spuntarla il turco Cakir che è reduce da stagioni molto negative ma che sta disputando un eccellente Europeo. Arbitro di grande esperienza internazionale, è a questo punto il favorito per la designazione della finale. È diventato il favorito dopo la sorprendente designazione dell’olandese Makkelie per Inghilterra-Danimarca. L’altro è il tedesco Brych (per Italia-Spagna). Fino a ieri il favorito per la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel risikoggi, terra di scontri diplomatici, di battaglie politiche tra federazioni, potrebbe spuntarla il turcoche è reduce da stagioni molto negative ma che sta disputando un eccellente Europeo. Arbitro di grande esperienza internazionale, è a questo punto ilper la designazione della. È diventato ildopo la sorprendente designazione dell’olandeseper. L’altro è il tedesco Brych (per Italia-Spagna). Fino a ieri ilper la ...

