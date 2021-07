Logo troppo simile a quello di Lamborghini: paninoteca di Segrate nei guai. “Costretti a chiudere”. “Via il marchio e la risolviamo qui” (Di lunedì 5 luglio 2021) Un bolide da 700 cavalli da una parte, un hamburger di manzo da 200 grammi dall’altra. Trencentomila euro contro dodici, a listino. Questa è la storia di uno scontro tra Davide e Golia che poteva finire malissimo: vassoi, chetchup e patatine che volano dappertutto come nei film, ma anche veri posti di lavoro che saltano. Non si consuma in Borsa, nei dintorni di Piccadilly o a Dubai, ma nell’hinterland di Milano, e precisamente a Segrate. Qui da sei anni il ristoratore del “Lamburghino” serve piccoli hamburger a base di chianina, fassona e angus ma per via dell’insegna sono andati di traverso alla blasonata “Automobili Lamborghini”. L’azienda di auto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Un bolide da 700 cavalli da una parte, un hamburger di manzo da 200 grammi dall’altra. Trencentomila euro contro dodici, a listino. Questa è la storia di uno scontro tra Davide e Golia che poteva finire malissimo: vassoi, chetchup e patatine che volano dappertutto come nei film, ma anche veri posti di lavoro che saltano. Non si consuma in Borsa, nei dintorni di Piccadilly o a Dubai, ma nell’hinterland di Milano, e precisamente a. Qui da sei anni il ristoratore del “Lamburghino” serve piccoli hamburger a base di chianina, fassona e angus ma per via dell’insegna sono andati di traverso alla blasonata “Automobili”. L’azienda di auto di ...

Advertising

Why_So_Syrius : @East_10 @BBilanShit a me così non dispiace, ma il massimo sarebbe bianca, logo azzurro centrale non troppo grande.… - NicolaRen7 : Dissi quando questo è un game di hockey... Quel logo è troppo simile - IstericaVicenza : RT @ilassina26: Mi disturba troppo il fatto che abbiano cambiato la grafica del logo #TemptationIsland - noemifelone : RT @ilassina26: Mi disturba troppo il fatto che abbiano cambiato la grafica del logo #TemptationIsland - olivangee : RT @ilassina26: Mi disturba troppo il fatto che abbiano cambiato la grafica del logo #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Logo troppo Norvegia, legge vieta di ritoccare le ... i volti delle star ritoccati (fin troppo) dai fan Foto non ritoccate, Norvegia fa una legge E non solo sarà una legge a stabilirlo e a punire chi non rispetta la norma. Verrà creato un logo apposta ...

Poco F3 recensione, un vero top a meno di 300 euro? Minimale per fortuna la brandizzazione su questo Poco F3, con il logo dell'azienda che non è per ...da 48MP è in grado di restituire scatti che a dire il vero sono anche piacevoli ma davvero troppo ...

Logo troppo simile a quello di Lamborghini: paninoteca di Segrate nei guai Il Fatto Quotidiano Occhio secco, che cos'è e come curarlo L'oculista e docente universitario Paolo Nucci spiega come diagnosticare e trattare il disturbo causato dallo squilibrio del film oculare ...

Final Fantasy IX, 10 curiosità sul gioco che (forse) non sapevi Percorriamo insieme dieci tra le curiosità più peculiari riguardanti Final Fantasy IX, l'indimenticabile ultimo capitolo della saga uscito per PS1.

... i volti delle star ritoccati (fin) dai fan Foto non ritoccate, Norvegia fa una legge E non solo sarà una legge a stabilirlo e a punire chi non rispetta la norma. Verrà creato unapposta ...Minimale per fortuna la brandizzazione su questo Poco F3, con ildell'azienda che non è per ...da 48MP è in grado di restituire scatti che a dire il vero sono anche piacevoli ma davvero...L'oculista e docente universitario Paolo Nucci spiega come diagnosticare e trattare il disturbo causato dallo squilibrio del film oculare ...Percorriamo insieme dieci tra le curiosità più peculiari riguardanti Final Fantasy IX, l'indimenticabile ultimo capitolo della saga uscito per PS1.