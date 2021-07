(Di lunedì 5 luglio 2021) (IPA) Paura Covid-19 per. La duchessa di Cambridge, 39 anni, è finita ina Kensington Palace dopo che sarebbe entrata a contatto con diversi positivi venerdì scorso al torneo di, di cui èvaccinata In realtà la duchessa èinin via cautelare visto che èvaccinata due volte.venerdì scorso aha incontrato numerose persone tra cui il Ceo di ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Uk, Kate Middleton in isolamento: stretto contatto con positivo - SkyTG24 : Covid Uk, Kate Middleton in isolamento: stretto contatto con positivo - FilippoCarmigna : Carole Middleton: è lei la vera potenza dietro William e Kate - luki_mas5 : Io che attendo le stories di chiarimento di #ImenJane con la stessa impazienza di quando aspettavo Kate Middleton uscire dalla Lindo Wing. - GossipItalia3 : Carole Middleton: è lei la vera potenza dietro William e Kate #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Io Donna

Lo ha reso noto Kensington Palace senza spiegare chi sia la persona, ma solo che c'è stato un incontro la scorsa settimanaLa duchessa di Cambridge è stata a contatto con una persona che è risultata positiva al Covid - 19 ed è stata costretta a chiudersi in casa da ...Kate Middleton potrebbe essersi contagiata a Wimbledon, di cui è madrina. Non presenterebbe sintomi, ma per precauzione è stata messa in isolamento ...Nei giorni in cui il mondo teneva gli occhi fissi sull'inaugurazione della statua di Diana e la riconciliazione - attesa, forse non avvenuta - tra William e Harry, Kate Middleton rimaneva lontano da K ...