Kaseya, gli hacker russi battono cassa. Ecco il ricatto (da 70 milioni) (Di lunedì 5 luglio 2021) Puntualmente, domenica sera gli autori del devastante attacco informatico che ha paralizzato 500 supermercati in Svezia e infettato centinaia di aziende si sono fatti vivi con una richiesta di riscatto, chiedendo l’equivalente record di $70 milioni in monero (l’alternativa più privata dei bitcoin) per restituire alle vittime l’accesso ai propri dati crittati. Il meandro del dark web su cui è apparsa la richiesta è quello tipicamente utilizzato da REvil, il collettivo hacker che secondo gli analisti opera in russia con il tacito assenso delle autorità. Questi corsari informatici sono ascesi alla notorietà internazionale dopo l’attacco ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) Puntualmente, domenica sera gli autori del devastante attacco informatico che ha paralizzato 500 supermercati in Svezia e infettato centinaia di aziende si sono fatti vivi con una richiesta di riscatto, chiedendo l’equivalente record di $70in monero (l’alternativa più privata dei bitcoin) per restituire alle vittime l’accesso ai propri dati crittati. Il meandro del dark web su cui è apparsa la richiesta è quello tipicamente utilizzato da REvil, il collettivoche secondo gli analisti opera ina con il tacito assenso delle autorità. Questi corsari informatici sono ascesi alla notorietà internazionale dopo l’attacco ...

Advertising

formichenews : Kaseya, gli hacker russi battono cassa. Ecco il ricatto (da 70 milioni) ??@otto_lanza ?? - StormshieldITL : Maxi #cyberattacco in Usa, colpite centinaia di aziende. Gli #hacker hanno preso di mira Kaseya e il network delle… - razorblack66 : RT @guruhitech1: Ci stanno preparando al Cyber Polygon? Gli hacker dietro l'attacco informatico Kaseya chiedono un maxi riscatto per ripri… - guruhitech1 : Ci stanno preparando al Cyber Polygon? Gli hacker dietro l'attacco informatico Kaseya chiedono un maxi riscatto pe… - giorgiotablet : REvil Used 0-Day in Kaseya Ransomware Attack - Gli MSP sono obiettivi di alto valore'Un MSP può gestire l'IT per de… -