Inter, Inzaghi ad Appiano. Il Lugano primo avversario il 17 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Appiano Gentile (Como) - Simone Inzaghi si appresta a varcare i cancelli del Centro Sportivo Suning . Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, da domani il tecnico sarà al lavoro insieme allo staff ad ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 luglio 2021)Gentile (Como) - Simonesi appresta a varcare i cancelli del Centro Sportivo Suning . Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, da domani il tecnico sarà al lavoro insieme allo staff ad ...

Advertising

Inter : ?? | CONFERENZA Mercoledì 7 luglio il CEO Sport Giuseppe Marotta e l'allenatore Simone Inzaghi incontreranno i giorn… - notjumped : Allegri fosso scampato dall'Inter, Inzaghi superiore in tutto - BisInterista : Ora vi mostro una Inter realistica e devastante, ma forse non siete ancora pronti. Basta difesa a 3 e Simone Inzagh… - interliveit : ??? #Inter, sarà un luglio di fuoco - Iam_Stenier : RT @SempreIntercom: Stefano Sensi Aiming To Impress Incoming Inter Coach Simone Inzaghi, Italian Media Report -