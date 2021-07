In mezzo al mare c' è un ' occhio di fuoco' | le immagini virali

Advertising

sira1960gateta1 : RT @Valenti40905251: È che la distanza rafforza sempre i ricordi belli , belli da rivivere anche lontani ,comunque uniti da una canzone as… - cuguao : @quotidianopiem ??...qualcun altro ha avuto la mia stessa idea! La strillona al mercato delle zucchine di mare 'fran… - guidoics : @Clutcher Sei un ignorante ma di quello serio. Mia moglie è in vacanza a Taormina. Io questa mattina esco in barca… - Mikissecret : RT @GrainSand__Anja: Ricorderò sempre i nostri giorni d'estate passati insieme ridendo e scherzando tra i castelli di sabbia e le nostre nu… - Rosalba87806187 : RT @Valenti40905251: È che la distanza rafforza sempre i ricordi belli , belli da rivivere anche lontani ,comunque uniti da una canzone as… -

Ultime Notizie dalla rete : mezzo mare

... mostrano un occhio di fuoco inall'acqua. Petroleos Mexicanos è ricorsa all'aiuto di imbarcazioni specializzate per il controllo degli incendi inche hanno domato le fiamme con getti d'...La prova consisterà in una simulazione di soccorso aeffettuata a coppia da 2 assistenti bagnanti, con recupero e prime manovre di soccorso e uso del defibrillatore. Sarà presente il...Bari - Task force della Polizia Locale contro i parcheggiatori abusivi lungo il litorale barese da Torre a Mare a Santo Spirito. Nella sola giornata di ieri, 5 persone sono stati sanzionate e allontan ...SEMBRAVANO destinate a un’inesorabile caduta. Con le compravendite e i prezzi in costante calo per un decennio, con quotazione, a seconda delle località, in calo anche del 30-40%. E un pessimo investi ...