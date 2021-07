Gwen Stefani e Blake Shelton sposi in segreto, cerimonia per pochi parenti e amici (Di lunedì 5 luglio 2021) Gwen Stefani e Blake Shelton si sono sposati in segreto nelle scorse ore, davanti un piccolo gruppo di familiari e amici. A riportare la notizia della cerimonia privata, celebrata in un ranch in Oklahoma, è il giornale americano Page Six. Festeggiamenti molto moderati, come i due che si sono conosciuti nel 2015 a The Voice hanno sempre desiderato. pochi i tavoli per gli ospiti alla cerimonia e con i genitori di Stefani arrivati poche ore prima dei festeggiamenti con un aereo privato. La coppia, invece, ha lasciato Los ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021)si sono sposati innelle scorse ore, davanti un piccolo gruppo di familiari e. A riportare la notizia dellaprivata, celebrata in un ranch in Oklahoma, è il giornale americano Page Six. Festeggiamenti molto moderati, come i due che si sono conosciuti nel 2015 a The Voice hanno sempre desiderato.i tavoli per gli ospiti allae con i genitori diarrivati poche ore prima dei festeggiamenti con un aereo privato. La coppia, invece, ha lasciato Los ...

