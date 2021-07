“Fammi vedere” Chiara Ferragni fotografata da Fedez: tutta colorata! (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre più bella, Chiara Ferragni mostra il backstage di alcuni scatti fatti da Fedez e per il rapper la foto è letteralmente pazzesca. Sono tra le coppie più seguite e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre più bella,mostra il backstage di alcuni scatti fatti dae per il rapper la foto è letteralmente pazzesca. Sono tra le coppie più seguite e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

luxielee__ : @giuxlouis fammi vedere dai - drunkwithbangta : @ros_dlibyh fammi vedere il selca dai - T3MP0R4NYFIX : @W1LD3S7DR3AMS fammi vedere - ZaynsCollar : @stoogazzo ok ora fammi vedere che avevi fatto - ahmad_almasaeid : Non vantarti della tua cultura, non mi interessa quanti libri hai letto, fammi vedere cosa dici e fai -