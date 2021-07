È morta Raffaella Carrà | addio alla nostra regina del pop e della televisione

Leggi su it.mashable

(Di lunedì 5 luglio 2021) Aveva 78 anni. Era malata ma non aveva voluto rivelarlo al pubblico È, ladel pop e, amatissima in Italia, in Spagna e Germania. A 78 anni, la star ci lascia. A dare la notizia è l'ex compagno Sergio Iapino: "ci ha lasciati".aveva nascosto al pubblico di essere molto malata. Si è …