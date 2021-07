Covid in Indonesia, Save the Children: “un malato su 8 è minorenne” (Di lunedì 5 luglio 2021) In Indonesia si registra uno dei tassi più alti di morti infantili a causa del Covid-19: si stima che finora siano morti più di 600 minori e il tasso di contagio tra bambine, bambini e adolescenti è tra i più alti al mondo. Un malato di Covid-19 su 8 è un minore, raggiungendo quasi i 260.000 casi sui 2,2 milioni di casi totali confermati. Il paese sta affrontando l’ondata di contagi più grave mai registrata finora, con un drastico aumento dei contagi tra i minori e sempre più persone che perdono il lavoro e i mezzi di sostentamento. Questa la denuncia di Save the Children – ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) Insi registra uno dei tassi più alti di morti infantili a causa del-19: si stima che finora siano morti più di 600 minori e il tasso di contagio tra bambine, bambini e adolescenti è tra i più alti al mondo. Undi-19 su 8 è un minore, raggiungendo quasi i 260.000 casi sui 2,2 milioni di casi totali confermati. Il paese sta affrontando l’ondata di contagi più grave mai registrata finora, con un drastico aumento dei contagi tra i minori e sempre più persone che perdono il lavoro e i mezzi di sostentamento. Questa la denuncia dithe– ...

