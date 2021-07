Brave and Beautiful, quante puntate sono? (Di lunedì 5 luglio 2021) Una nuova serie tv turca approda su Canale 5: si chiama Brave and Beautiful (titolo originale “Cesur ve Güzel”) è va in onda dal 5 luglio 2021 alle 14:45, al posto di Mr. Wrong che, invece, si sposta definitivamente in prima serata una volta alla settimana. Ma da quante puntata è composto Brave and Beautiful? Anche in questo caso, bisogna fare un distinguo tra la versione originale turca e quella rieditata per l’Italia. Su Star Tv -la rete turca che l’ha mandata in onda-, infatti, la serie ha avuto una durata di 32 episodi, ciascuno della durata tra i 120 ed i 140 minuti. Ovviamente, nella versione ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 luglio 2021) Una nuova serie tv turca approda su Canale 5: si chiamaand(titolo originale “Cesur ve Güzel”) è va in onda dal 5 luglio 2021 alle 14:45, al posto di Mr. Wrong che, invece, si sposta definitivamente in prima serata una volta alla settimana. Ma dapuntata è compostoand? Anche in questo caso, bisogna fare un distinguo tra la versione originale turca e quella rieditata per l’Italia. Su Star Tv -la rete turca che l’ha mandata in onda-, infatti, la serie ha avuto una durata di 32 episodi, ciascuno della durata tra i 120 ed i 140 minuti. Ovviamente, nella versione ...

Advertising

infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 5 luglio 2021 - infoitcultura : Brave and Beautiful cast, trama, quando inizia su Canale 5 - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 5 luglio 2021: Suhan rischia la vita, Cesur la salva! - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, 5-9 luglio: l’incontro tra Cesur e Sühan - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 luglio 2021 -