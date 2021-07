Amministratori, Zaia e Decaro i più amati. La Raggi sprofonda al 94esimo posto (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Luca Zaia e Antonio Decaro gli Amministratori locali più amati, mentre Virginia Raggi precipita al 94esimo posto: è la classifica del Sole 24 Ore sul gradimento di governatori e sindaci. Ebbene, rimasta pure senza maggioranza in Campidoglio, il sindaco di Roma (come la compagna a 5 Stelle Chiara Appendino sindaco di Torino) sprofonda sempre di più, così come il M5S tutto, alle prese con lo scontro Grillo-Conte. Amministratori locali, Zaia e Decaro ancora i più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Lucae Antonioglilocali più, mentre Virginiaprecipita al: è la classifica del Sole 24 Ore sul gradimento di governatori e sindaci. Ebbene, rimasta pure senza maggioranza in Campidoglio, il sindaco di Roma (come la compagna a 5 Stelle Chiara Appendino sindaco di Torino)sempre di più, così come il M5S tutto, alle prese con lo scontro Grillo-Conte.locali,ancora i più ...

